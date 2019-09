Torino, dall'1 ottobre misure antismog

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Tornano in vigore da martedì prossimo, 1 ottobre, le misure antismog per il bacino padano concordate dalle principali Regioni con il ministero dell'Ambiente e varate con un provvedimento della giunta regionale piemontese. Lo ricorda la Città di Torino che sul sito web www.comune.torino.it avrà in evidenza uno spazio dedicato al "semaforo" della qualità dell'aria, con l'indicazione continuamente aggiornata di quali veicoli potranno circolare e quali dovranno invece restare fermi.

Oltre al divieto permanente tutto l'anno in città, 24 ore su 24, per le auto euro 0 a benzina, gpl e metano ed Euro 0 e 1 a diesel e dalle 8 alle 19 (dal lunedì al venerdì) per le diesel Euro 2, scattano le ulteriori restrizioni. Dal 1 ottobre stop dalle 8 alle 19 per le auto diesel euro 3, a prescindere dalle condizioni di smog. In caso di superamento per 4, 10 e 20 giorni saranno in vigore le ulteriori restrizioni che arrivano fino a bloccare i veicoli diesel euro 5.