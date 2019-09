Rinasce La Totalità di Costas Varotsos

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Sarà ricollocata nel Giardino Grosa, zona verde a fianco al grattacielo Intesa Sanpaolo, l'opera La Totalità dell'artista ateniese Costas Varotsos, costituita da elementi di vetro sovrapposti. Nel 1999 la scultura, di proprietà della Città di Torino, era stata posizionata in piazza Benefica. Nel 2017 il lavoro, presentando condizioni di degrado, è stato rimosso per essere riprogettato con un piano di conservazione.

"L'opera sarà restituita alla cittadinanza che potrà tornare a godere di questo straordinario progetto artistico", sottolinea Francesca Leon, assessora comunale alla Cultura. "Intesa Sanpaolo ha confermato un'attenzione particolare alla ricchezza artistica e culturale di Torino, in stretta sinergia con le istituzioni pubbliche. Questo dialogo continua con l'impegno a riconsegnare alla comunità l'originale scultura di Varotsos, rivalorizzata insieme al Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale" commenta Michele Coppola, executive director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo.