Pensionato ucciso, arrestato il figlio

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 SET - Un pensionato di 74 anni, Antonello Pagani Pratis, è stato trovato morto dai carabinieri, con ferite da taglio alla schiena, nella sua abitazione a Casalnoceto (Alessandria). Nella casa c'era anche il figlio Andrea, di 43 anni, con gravi ferite al collo che si sarebbe auto-inferto. L'uomo era stato già arrestato per maltrattamenti nei confronti del padre dai militari di Volpedo (Alessandria), ad agosto. E' piantonato in ospedale in stato di fermo. I carabinieri hanno trovato un coltello, la probabile arma del delitto.