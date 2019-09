Omicidio madre adottiva, ergastolo

(ANSA) - VERCELLI, 27 SET - I giudici della Corte d'Assise di Novara hanno condannato all'ergastolo Caleb Ndong Merlo, il 39enne originario del Camerun finito in carcere nel luglio 2018 a Vercelli per il caso la morte della madre adottiva, Paola Merlo, vercellese di 66 anni. I giudici hanno accolto le richieste della pubblica accusa, sostenuta in aula dai pm Davide Pretti e Francesco Alvino.

L'imputato si è sempre professato innocente. Alla lettura della sentenza si è portato le mani al volto in segno di disperazione. I difensori hanno annunciato che attenderanno la lettura delle le motivazioni e presenteranno appello.

Caleb, secondo le accuse, aveva inscenato un incidente domestico per giustificare la morte della madre adottiva.