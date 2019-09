Nell'area Tne la via dell'innovazione

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Nell'area Tne, dove lunedì 30 settembre gli industriali torinesi terranno la loro assemblea pubblica, sarà possibile percorrere "la via dell'innovazione industriale 4.0', uno storytelling promosso dal Competence Center Piemonte e dalle aziende che ne fanno parte. Un percorso di immagini e video, ma soprattutto un'esposizione di prodotti tecnologicamente avanzati che richiamano gli ambiti e i focus in cui il Competence opera a supporto della competitività delle grandi, medie e piccole Imprese e delle start up.

Il Competence Center - costituito da Politecnico e Università di Torino, con 23 aziende private - ha sede a Torino negli ex stabilimenti di Mirafiori riqualificati, proprio accanto all'area Tne. "Ringraziamo l'Unione Industriale di Torino - spiega il ceo di Cim 4.0, Enrico Pisino - per aver sin dall'inizio sostenuto la nascita del Competence e aver dato, in occasione della propria assemblea annuale, l'opportunità di raccontare il percorso che abbiamo tracciato insieme a tutte le nostre aziende".