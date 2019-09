Daspo decennali per tifosi Juve

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Dovranno restare per anni lontano dagli stadi gli ultrà della Juventus coinvolti nell'inchiesta 'Last Banner', che nei giorni scorsi ha azzerato con una serie di arresti i vertici del tifo organizzato bianconero. Per la prima volta nei loro confronti sono stati emessi Daspo decennali. Sono 38 quelli irrogati dal questore di Torino, Giuseppe De Matteis.