Tir prende fuoco in tangenziale Torino

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Un tir ha preso fuoco sulla tangenziale Nord di Torino, in direzione Milano, poco prima dell'uscita di corso Regina Margherita. A quanto si apprende, le fiamme sono divampate all'interno del vano motore e si sono propagate nella cabina. L'autista è riuscito a mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni spegnimento. Con l'ausilio di un'autopompa e di un'autobotte, hanno raffreddato la motrice per evitare che l'incendio si estendesse anche al rimorchio.