Simbolo Drughi a Brescia, tifosi multati

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Cinque ultrà dei 'Drughi giovinezza' saranno sanzionati per aver srotolato, per pochi minuti, uno striscione con il simbolo del gruppo allo stadio Rigamonti durante la partita Brescia-Juventus di martedì.

Identificati dalla Digos di Torino, in collaborazione con i colleghi di Brescia, i cinque tifosi hanno violato le norme del regolamento d'uso dell'impianto sportivo e, in caso di recidiva, saranno sottoposti a Daspo.

Il gruppo ultrà è coinvolto nell'indagine della Procura di Torino 'Last Banner', che ha azzerato i vertici della curva juventina. Misure cautelari hanno raggiunto, tra gli altri, anche Dino Mocciola, leader indiscusso dei Drughi, e i suoi 'colonnelli': per questo le nuove leve del gruppo nei giorni scorsi hanno srotolato a Torino due striscioni di solidarietà vicino all'Allianz Stadium e la notte scorsa hanno affisso alcuni volantini in diverse zone della città.