Libro racconta i francesi della Juve

(ANSA) - TORINO, 26 SET - "Noi francesi diamo tanto e la Juve ci ricambia con vittorie. Torino in realtà è una città dal carattere francese, con quei grandi boulevard alberati e il dialetto in cui le nostre lingue si mescolano": per Jonathan Zebina, difensore bianconero dal 2004 al 2010, Torino era davvero il posto migliore per un francese. Il rapporto tra la Francia, Torino, il calcio e la Juventus è al centro del volume 'I francesi della Juve', pubblicato da Neos edizioni.

Curato da Paolo Bertinetti e Alberto Rossetto, il volume nato da un'idea di Gianni Sartorio viene presentato sabato 28 settembre, alle 11, allo Sporting di Corso Agnelli, a Torino.

Raccoglie venti ritratti di giocatori francesi e tredici autorevoli commentatori.

Tra i francesi della Juve alcuni furono delle meteore, come Yvon Douis, che solo una amichevole nel 1963, o Anelka, trenta minuti in due partite. Altri hanno scritto la storia della Vecchia Signora, come Platini, Deschamps, Zidane e Trezeguet.

Completano il libro le testimonianze di tifosi.