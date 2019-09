L.elettorale, Piemonte chiede referendum

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il provvedimento per chiedere il referendum abrogativo della quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. E' così raggiunta la soglia delle cinque Regioni necessarie per ottenere la consultazione popolare. Il via libera questa sera, dopo tre giorni di sedute fino alla mezzanotte. A favore del documento della Lega tutto il centrodestra, inclusa Forza Italia. Centrosinistra e M5s al momento del voto hanno lasciato l'aula.

"Credo che abbiamo fatto il nostro dovere di rappresentanti delle istituzioni, di cittadini piemontesi e di italiani. Da domani si va avanti pensando alle altre urgenze del nostro Piemonte", commenta il governatore Alberto Cirio, di Forza Italia. Soddisfatta anche la Lega: "Siamo orgogliosi di questo risultato, il Piemonte sarà una delle cinque regioni che come previsto dalla Costituzione potranno chiedere il referendum per modificare la legge elettorale e i ribaltoni".