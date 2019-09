Fca, dal 2020 nuovi modelli Maserati

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Fca realizzerà dal 2020 nuovi modelli Maserati a Torino, Cassino e Modena. La prima sarà la nuova supersportiva che nascerà a Modena e avrà anche una versione elettrica.

A Cassino, dove arriverà l'utility vehicle, saranno investiti 800 milioni di euro per la nuova linea di produzione. Analogo investimento è previsto nel polo produttivo di Torino (Mirafiori e Grugliasco), dove saranno prodotte le nuove GranTurismo e Gran Cabrio.

Tutti i nuovi modelli Maserati saranno sviluppati, ingegnerizzati e prodotti al 100% in Italia e adotteranno sistemi a propulsione elettrica ibridi e a batteria. Offriranno inoltre diverse soluzioni di guida autonoma.

l piano di Maserati per la produzione, l'elettrificazione e le tecnologie di guida autonoma fa parte degli investimenti da 5 miliardi di Fca per l'Italia.