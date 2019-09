Arte, Flashback compie sette anni

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Flashback compie sette anni e scrive un altro capitolo del suo racconto. La nuova edizione della Fiera d'arte, al PalaAlpitour dal 31 ottobre al 3 novembre, s'intitola Gli Erranti e prende spunto da un romanzo di fantascienza degli autori sovietici Arkdij e Boris Strugackij. "Gli erranti siamo noi, gallerie, visitatori e collezionisti, che viaggiamo in un tempo sospeso, senza pregiudizi, e cerchiamo un senso anche negli errori di percorso", spiega Ginevra Pucci, direttrice di Flashback con Stefania Poddighe. "E' un progetto di qualità che riesce ad avvicinare il pubblico ai capolavori dell'arte antica in dialogo con quella moderna e contemporanea, con una contaminazione giovane e grintosa", sottolinea l'assessore comunale alla Cultura, Francesca Leon. "Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più il collezionismo extraeuropeo", aggiunge Pucci.

Le 50 gallerie presenti portano capolavori come le allegorie pittoriche di Giorgio Vasari, le Pietre di Pietro Gilardi, opere di Romano Alberti e De Chirico.