Ajani termina mandato da rettore

(ANSA) - TORINO, 26 SET - "Sono molto soddisfatto dell'università che lascio, abbiamo costruito un brand unitario che non c'era, un senso di appartenenza, una capacità di lavorare insieme al Politecnico e siamo riusciti a far capire che con l'università si vivificano i territori. Un'esperienza eccezionale". Così il rettore dell'Università di Torino Gianmaria Ajani che a fine mese lascia l'incarico a Stefano Geuna.

Nel suo futuro imminente il ritorno alla ricerca anche se non esclude a priori un impegno in politica. "Lo valuterei", risponde a chi glie chiede cosa farebbe se arrivasse una richiesta in tal senso, magari a livello cittadino. "Oggi la politica purtroppo ha prospettive di cortissimo periodo, il tempo di un tweet a volte - aggiunge -. A me questo tipo di politica non interessa, bisognerebbe riprendere la dimensione del medio-lungo periodo". Quanto al presente Ajani traccia un bilancio positivo di fine mandato: "avevamo trovato indici sani e li abbiamo irrobustiti".