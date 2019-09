A.Sandro a funerali nonna,a rischio Spal

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Alex Sandro è partito per il Brasile per i funerali della nonna, morta martedì, ed è incerto il suo rientro in Italia in tempo per la partita di sabato prossimo contro la Spal. La possibile assenza del terzino brasiliano rischia di complicare l'emergenza sulle corsie laterali della Juventus, che deve già fare a meno degli infortunati De Sciglio e Danilo. La difesa bianconera, inoltre, è già priva di Chiellini, fermo per 6 mesi per la lesione a un legamento crociato.