Spaccia in Val Susa,preso pusher borgate

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Spacciava cocaina nelle piccole borgate della Valle di Susa. Un 50enne di origini marocchine, residente nel piccolo comune di Mattie, è stato arrestato dai carabinieri. Il 'pusher di cocaina delle borgate', come l'hanno ribattezzato i militari, nascondeva nel giubbotto 40 grammi di stupefacente già suddivisi in dosi. A segnalarne l'attività illecita sono stati i residenti della zona, infastiditi dal via vai dei clienti. L'uomo è stato associato al carcere Lorusso e Cotugno di Torino.