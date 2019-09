Sciopero Embraco, Cirio vede lavoratori

(ANSA) - TORINO, 25 SET - I lavoratori dell'ex Embraco scioperano oggi 8 ore per protestare contro il mancato avvio del piano di reindustrializzazione da parte di Ventures. Saranno in presidio dalle 10, in piazza Castello a Torino, davanti alla Regione, dove il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, riceverà una delegazione.

"Serve la convocazione urgente del tavolo al Mise e che partecipi anche Invitalia", spiegano Fiom e Uilm.

Il gruppo cino-israeliano Ventures, che a Riva di Chieri dovrebbe produrre robot per la pulizia di pannelli solari e riassorbire tutti i 410 lavoratori, ha rinviato l'inizio dell'attività a novembre. Fino ad ora sono rientrati 187 lavoratori che però non producono nulla. Tra dieci mesi scade la cassa integrazione.