A Cherasco il Festival della Chiocciola

(ANSA) - TORINO, 25 SET - E' al via a Cherasco il 14/o Festival della Chiocciola, in programma dal 27 al 30 settembre: quattro giorni di festa, degustazioni e incontri dedicati a un prodotto "buono, sostenibile, povero di grassi e ricco di proteine". In calendario convegni, momenti di confronto e di formazione, ma anche dedicati a benessere e cosmetica, pet therapy e attività ludiche per i bambini.

migliaia di elicicoltori da tutto il mondo si radunano sabato per una giornata in cui si discutono le ultime tecniche e teorie di allevamento. Ci saranno dimostrazioni sull'estrazione della bava grazie all'innovativo macchinario cruelty free MullerOne, la Lumacheria Italiana per acquistare i prodotti alimentari, e tutti i prodotti della linea S'Agapò dalla cosmetica alla medicina, e il Villaggio del Benessere dove provare la Snail Therapy, ultima innovazione nel campo del massaggio, una combinazione di un massaggio stimolante del meridiano con lumache vive, presentato in anteprima mondiale.