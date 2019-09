Tav, intesa tra Piemonte e Rhone Alpes

(ANSA) - TORINO, 24 SET - "Il trasporto di camion su ferrovia tra Torino e Lione è una priorità nella lotta contro l'inquinamento e il riscaldamento globale nelle Alpi": così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e della Regione francese di Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, che questa sera hanno siglato al cantiere Tav di Chiomonte un accordo di collaborazione tra i due territori.

"Il presidente Wauquiez si è stupito del presidio di sicurezza necessario al cantiere di Chiomonte - rileva Cirio -, situazione molto diversa da quella che c'è in Francia. Il pensiero va alle 400 persone che ogni giorno sono impegnate a garantire la sicurezza di questo cantiere".

Al centro dell'intesa la difesa della biodiversità e delle oltre 30.000 specie animali e 13.000 vegetali ospitate sulle Alpi. L'accordo prevede che le due regioni collaborino per lo sviluppo dell'idrogeno e che lavorino insieme per elaborare progetti innovativi.