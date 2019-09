Piemonte primo con farmacia dei servizi

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Il Piemonte è la prima Regione in Italia a far partire la cosiddetta 'farmacia dei servizi', con un risparmio di 13 milioni in tre anni sulla distribuzione dei farmaci grazie all'intesa con Federfarma e Assofarma. Le farmacie, grazie ai nuovi servizi al via da gennaio, diventano "avamposti di prima assistenza".

Da subito scatta invece uno sconto del 5% sui costi della distribuzione dei farmaci, che nell'arco della legislatura porterà la Regione a risparmiare 20 milioni. "Avremmo potuto prorogare la convenzione precedente alle stesse condizioni - osserva il governatore Alberto Cirio, insieme all'assessore Luigi Icardi - invece abbiamo avviato una contrattazione che porta questo importante risultato, un passo utile per l'abbattimento delle liste di attesa. E abbiamo portato alcuni servizi sotto casa dei cittadini che vivono nelle aree più marginali: una farmacia c'è in ogni paese, anche il più piccolo".