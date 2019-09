Paratissima, 388 artisti e nuova sede

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Cambia sede Paratissima, la fiera internazionale degli artisti indipendenti, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre: per la prima volta si terrà nell'ex Accademia Artiglieria di Torino, vicino a piazza Castello. Un altro spazio architettonico di proprietà, come la Caserma La Marmora di via Asti, di Cdp Investimenti (gruppo Cassa Depositi e Prestiti).

Tema della quindicesima edizione è Multiversity: 388 gli artisti selezionati. Tra le sei sezioni in cui si articola la fiera la novità è Think Big dedicata alle installazioni fuori misura: dalla nuova Luce d'Artista in fibra ottica di Carlo Bernardini, al missile di otto metri di Antonio Riello, dal Laocoonte di Robert Gligorov all'installazione site specific di Cracking Art che porterà un branco di lupi nella manica dell'ex Accademia che si affaccia su via Verdi. "Paratissima non ha mai perso la caratteristica di avere messo al centro gli artisti indipendenti e la rigenerazione urbana", sottolinea l'assessore comunale alla Cultura Francesca Leon.