Notte Europea Ricercatori invade Torino

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Una decina di location, dal Museo Egizio al Planetario passando per il dipartimento di neuroscienze, i musei dell'Ambiente e del Risorgimento, il cortile del Rettorato, dove 300 ricercatori saranno impegnati in centinaia di attività per raccontare il loro lavoro e far scoprire i segreti della ricerca, quella scientifica ma non solo. A Torino rinasce dalla volontà dei suoi protagonisti la Notte Europea dei Ricercatori che, dopo un anno di stop, torna il 27 settembre fino a mezzanotte.

"Questa Notte a noi è mancata tanto perché è un'occasione per stabilire delle connessioni, far capire cosa facciamo, portare la passione per quello che facciamo", dicono le ricercatrici Silvia De Francia e Chiara Oppedisano, promotrici dell'iniziativa. "Quest'estate abbiamo cominciato a chiedere ai nostri colleghi - aggiungono - e la risposta e stata così piena di entusiasmo che abbiamo capito che dovevamo far rinascere l'appuntamento".