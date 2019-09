Mauto, spazio dedicato a Biscaretti

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Il Mauto ha un nuovo spazio espositivo permanente dedicato al suo fondatore, Carlo Biscaretti di Ruffia, inaugurato in occasione dei 140 anni dalla nascita e dei 60 anni dalla scomparsa: allestimenti multimediali e disegni originali raccontano l'avventura del personaggio anticonformista e visionario che ha fondato il Museo dell'Automobile di Torino. Grazie al nuovo allestimento multimediale, sarà lo stesso Carlo Biscaretti a dare il benvenuto ai visitatori e a illustrare la genesi del suo progetto museale, modernamente pensato come spazio vivo per la città, di formazione e divulgazione. L'installazione multimediale consiste nella proiezione olografica del personaggio, che si racconta in un divertente gioco di interazione con i ritratti dei suoi antenati. "Il nuovo spazio non è solo un omaggio alla figura del fondatore, ma soprattutto un'operazione strategica che ha l'obiettivo di fare conoscere al pubblico la natura pionieristica del Museo", spiega il presidente Benedetto Camerana.