Cirio, 100 giorni e no leggi? Governiamo

(ANSA) - TORINO, 24 SET - "La Giunta regionale non ha fatto proposte di legge, è vero, ma non è nostro compito. Il nostro compito è governare e farlo con risposte concrete. Mi hanno votato per togliere le leggi, non per farle". Il governatore del Piemonte Alberto Cirio, replica così alle opposizioni che hanno accusato la sua Giunta di non avere proposto neppure una legge nei primi 100 giorni di mandato, che scadono proprio oggi.

"In Piemonte - rimarca Cirio - abbiamo almeno un migliaio tra leggi e regolamenti che non vengono finanziati, che creano solo burocrazia e problemi. La nostra risposta è nei fatti. In 100 giorni abbiamo sbloccato situazioni che erano ferme da mesi se non da anni".

Fra i provvedimenti Cirio ha ricordato "l'intesa con i farmacisti siglata oggi, la misura per favorire l'assunzione degli over 50, l'azione per lo sblocco della Tav, l'allargamento del dibattito sull'autonomia, il bando da 50 milioni per le attività produttive, la rimodulazione dell'Fse, il finanziamento Cipe dell'Asti-Cuneo".