Bagarre in Piemonte su legge elettorale

(ANSA) - TORINO, 24 SET - "Piemonte, no Pontida!": questa la scritta sui cartelli mostrati dalle opposizioni oggi in Consiglio regionale per protestare contro il provvedimento voluto dalla Lega per ottenere il referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale nazionale.

La discussione in aula è partita con il duro ostruzionismo di Pd, Leu e Movimento 5 Stelle. Esponenti del centrosinistra e pentastellati hanno dapprima chiesto di inserire all'ordine del giorno della seduta comunicazioni della Giunta su temi come l'edilizia sanitaria, l'avvicendamento ai vertici del Museo del Cinema di Torino, le intese della Giunta Cirio con la Liguria, l'Embraco, i vaccini. Una volta discusse, votate e respinte le richieste, il pentastellato Giorgio Bertola ha chiesto il rinvio in Commissione del provvedimento. La proposta è stata bocciata dal centrodestra.

"E' un vulnus istituzionale che non ha precedenti", protesta l'ex governatore Chiamparino. "Non volete dar la parola ai cittadini", replica la Lega.