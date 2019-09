Acqui Storia 2019, i vincitori

(ANSA) - TORINO, 24 SET - La senatrice Liliana Segre, il filosofo Stefano Zecchi e l'antropologo e geografo americano Jared Diamond, docente alla Luiss di Roma, sono i "Testimoni del Tempo" del Premio Acqui Storia 2019. Il riconoscimento verrà assegnato ad Acqui Terme il 19 ottobre nel corso di una cerimonia condotta dal giornalista Roberto Giacobbo.

I vincitori dell'edizione del premio sono Gian Piero Piretto per la sezione storico divulgativa con 'Quando c'era l'Urss: 70 anni di storia culturale sovietica'; Mattia Berardo Bagnoli ('Ricorda il colore della notte') per il romanzo storico; Giuseppe Pardini ('Prove tecniche di rivoluzione: l'attentato a Togliatti') e Nicholas Stargardt ('La guerra tedesca: una nazione sotto le armi') per la sezione storico-scientifica.

Menzione speciale a Roberto Riccardi ('Detective dell'arte: dai Monuments men ai carabinieri della cultura'). Il premio 'La storia in tv' andrà al giornalista Amedeo Ricucci, il premio alla carriera ai docenti universitari Donald Sassoon e Romano Ugolini.