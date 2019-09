Tralicci Terna sentinelle dell'ambiente

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Una sfida di idee per rendere più efficace il monitoraggio e la protezione dell'ambiente. E per incidere sulla qualità della vita. E' l'obiettivo di Hackathon@click Smart Tower Terna, iniziativa che da oggi al 27 settembre vede coinvolti una trentina di studenti del Politecnico di Torino in un confronto per realizzare un sistema integrato di monitoraggio e protezione dell'ambiente, attraverso l'installazione di sensori, sistemi di comunicazione in fibra e ambienti computazionali sui tralicci Terna.

Tecnologie che possono costituire la base per una grande struttura di monitoraggio ambientale. Nell'Innovation Hub di Terna, a Torino, gli studenti si confrontano su come utilizzare i dati provenienti dalle Smart Tower e sull'uso di tecnologie innovative. Le idee migliori verranno potranno essere sviluppate. "E' importante entrare in contatto con gli studenti, per orientarli nelle scelte lavorative e per far crescere Terna", dice Silvia Marinari, responsabile Risorse Umane e Organizzazione dell'azienda.