Tav: in Francia pronti primi 9 km tunnel

(ANSA) - LA PRAZ (FRANCIA), 23 SET - I primi 9 km del tunnel di base della Tav Torino-Lione sono pronti. La fresa Federica abbatterà oggi il diaframma roccioso della prima sezione della maxi galleria di 57,5 km e raggiungedo la camera sotterranea dove verrà smontata in vista dell'avvio della parte successiva dei lavori.

La cerimonia si svolge a La Praz dove è stata scavata una delle tre discenderie in Francia - la quarta è stata realizzata in Italia a Chiomonte. Sono presenti il ministro dei Trasporti francese Jean-Baptiste DJebbari, i vertici di Telt, la società incaricata di realizzare l'opera (il direttore generale Mario Virano e il presidente Hubert Du Mesnil . Lo scavo dei 9 km è partito nell'estate del 2016 da Saint Martin de la Porte.