Sarri "Per adattarsi serve tempo"

(ANSA) - TORINO, 23 SET - "Per mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio e mantenere un equilibrio di squadra ci vuole tempo. Non è un videogioco". Così il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, alla vigilia della trasferta contro il Brescia. "L'adattamento al mondo Juve è stato semplice - spiega -. E' un mondo fatto di persone, con le quali mi trovo benissimo. La necessità di fare risultati c'è ovunque, non è che c'è tanto di diverso - spiega - E qui c'è un ottimo livello di organizzazione. Poi c'è l'aspetto tecnico, per cui uno deve imparare le caratteristiche di tutti i giocatori. Quello è l'adattamento".