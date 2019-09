Investita su strisce pedonali, morta

(ANSA) - SETTIMO TORINESE (TORINO), 23 SET - Una donna di 68 anni è morta a Settimo Torinese dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E' successo stamani poco prima delle otto tra via Galileo Ferraris e via Primo Levi a Settimo.

La pensionata è stata investita da una Fiat Punto condotta da un’altra donna. Secondo i primi accertamenti è stata trascinata per una decina di metri. Quando il personale del 118 è intervenuto per tentare di prestare i soccorsi la sessantottenne era già deceduta.

La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale.