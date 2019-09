Fiori su loro tomba, morti non li avremo

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Portano i fiori sulle loro tombe anche se sono ancora vivi e vegeti. Accade in Canavese, nel neonato Comune di Valchiusa, in località Trausella. I coniugi Pinto, almeno una volta alla settimana, fanno visita alle loro tombe dove, ovviamente, oltre alla foto, c'è solo la data di nascita.

"Non abbiamo figli - spiegano - e quando non ci saremo più, molto probabilmente nessuno porterà i fiori sulle nostre tombe".

Da qui la decisione di provvedere in anticipo. Una questione di decoro, certo, ma anche un'opera di sensibilizzazione. Perchè i due coniugi, Simonetta Cerruti e Franco Pinto, 70 e 73 anni, che solo da qualche anno si sono trasferiti in Valchiusella, sperano così di convincere qualche conoscente del posto a prendersi cura dei loculi una volta che non ci saranno più.