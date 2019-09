Torino, con la Samp secondo stop di fila

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Secondo stop consecutivo per il Torino, battuto 1-0 dalla Sampdoria. Proteste di Walter Mazzarri per un fallo su Lyanco nell'azione del gol segnato da Gabbiadini. Nell'ultima parte del secondo tempo, con l'innesto di Verdi, il gioco granata si è velocizzato, ma i blucerchiati hanno resistito salvando il primo successo e i primi punti stagionali. Torino di nuovo in campo giovedì sera, nel turno infrasettimanale: all'Olimpico Grande Torino arriva il Milan.

Dopo il ko casalingo con il Lecce, lunedì scorso, e la sconfitta di Genova, per il Torino è già indispensabile tornare a fare punti.