Torino, 58 multe in 'domenica ecologica'

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Sono stati 58 gli automobilisti multati oggi dalla Polizia Municipale di Torino, per non avere rispettato il divieto di circolazione, dalle 10 alle 18, nella Ztl centrale, istituito nella prima 'domenica ecologica' della stagione autunnale.

Gli agenti hanno controllato 274 veicoli e verbalizzato 58 violazioni: la sanzione è di 85 euro, ridotta a 59,50 euro in caso di pagamento entro cinque giorni.