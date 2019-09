Gabbiadini fa risorgere la Sampdoria

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Prima vittoria stagionale per la Sampdoria che grazie ad un gol di Manolo Gabbiadini nella ripresa interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive in una giornata segnata dalla dura contestazione al presidente Ferrero e da una pioggia insistente. Per il Torino seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Lecce di lunedì scorso in casa.

La Samp schierata con Rigoni alle spalle delle punte Gabbiadini-Quagliarella parte molto forte tanto che dopo 30 secondi sfiora il vantaggio con Depaoli e Gabbiadini. La squadra di Mazzarri fatica a reggere inizialmente l'urto della Sampdoria che ci prova con Vieira, a lato, e Quagliarella murato da De Silvestri, nell'arco di pochi minuti. Una pressione che cala però con il passare della gara mentre. Nella ripresa Depaoli è uno dei più attivi in una Sampdoria che regge l'urto dei granata e grazie a una sua incursione riesce a trovare il gol: segna Gabbiadini, caparbio nel rubare palla a Lyanco e superare Sirigu con il sinistro all'undicesimo.