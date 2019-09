Ultrà Juve: Curva Sud senza striscioni

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Niente striscioni in Curva Sud, all'Allianz Stadium, dove sta per cominciare l'anticipo di campionato tra Juventus e Verona, prima gara casalinga dopo che una inchiesta della Digos di Torino ha azzerato i vertici dei gruppi ultrà bianconeri. Nel settore di solito occupato dalle tifoserie organizzate, dove debuttano gli steward, la presenza di pubblico è buona, ma non sono presenti striscioni e bandiere.

Fuori dallo stadio, presidiato da ingenti forze dell'ordine, una ventina di tifosi dei Drughi aveva scandito il coro "fuori gli ultrà dalle galere". Altri supporter hanno distribuito un volantino non firmato: "A prescindere da cosa ci riserverà il futuro saremo sempre presenti e pronti a combattere, contrastando chiunque che, per ottenere visibilità e successo, è disposto a infangarci ed etichettarci come delinquenti o persone pericolose".