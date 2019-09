Istigazione al razzismo, perquisizioni

(ANSA) - ROMA, 21 SET - La Polizia di Verbania, con il coordinamento della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, nell'ambito dell'operazione denominata "Elmetto", ha eseguito un decreto di perquisizione locale e personale delegato dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di un italiano, vicino all'estremismo di destra, per il reato di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Gli agenti della Digos hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale d'area simboleggiante l'ideologia neonazista.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 in Questura.