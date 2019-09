A 60 anni coltiva marijuana in casa

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 21 SET - Un sessantenne residente in Comune della zona di Acqui Terme (Alessandria) è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri con l'accusa di avere coltivato marijuana in casa. I militari si erano insospettiti quando, nel vasto giardino di pertinenza della sua abitazione, avevano notato delle piante insolite, alte un paio di metri, parzialmente nascoste da un canneto. La perquisizione ha portato alla scoperta di 18 piante di canapa indiana a dimora e in completa fase di maturazione. Sono stati trovati, in casa, 25 barattoli di grosse dimensioni contenenti complessivamente quasi 3 chili e mezzo di marijuana, già essiccata e pronta all'uso.