Fabbricatorino, piattaforma occhiali

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Nasce la piattaforma online che rivoluziona completamente il mondo degli occhiali, con un business model del tutto innovativo che integra la distribuzione tradizionale con il retail e l'online. L'ha presentata, nello showroom di via Lagrange 29, FabbricaTorino, brand torinese nato negli anni '20, con la unique edition realizzata con il maestro Giovanni Allevi.

"Il nostro sogno è quello di poter fare entrare virtualmente un utente dall'altra parte del mondo in una piccola bottega artigiana italiana e dargli la possibilità di potersi confezionare il suo occhiale fatto a mano comprensivo di lenti oftalmiche su misura direttamente da casa sua", spiega il ceo Alessandro Monticone.

FabbricaTorino ha anche presentato i primi occhiali Bio in bioacetato di cellulosa, 100% biodegradabili e riciclabili e la 'capsule' realizzata con il giovane stilista avanguardista Giuseppe Buccinnà, proclamato da Vogue come una delle migliori promesse dello stile italiano.