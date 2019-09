Domenica ecologia, niente auto a Torino

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Torna la domenica ecologica, a Torino. In occasione della 'Settimana europea della Mobilità sostenibile', il 22 settembre auto e moto non potranno circolare nel centro cittadino, nell'area della Ztl centrale, dalle 10 alle 18.

Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli elettrici o ibridi con alimentazione elettrica o a idrogeno, autoveicoli di servizio pubblico e delle Forze dell'Ordine, per il soccorso o della protezione civile, taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio, veicoli del car sharing.

Per l'occasione in piazza Castello è un programma un'iniziativa di sensibilizzazione e informazione su mobilità sostenibile, trasporto pubblico e sistemi di mobilità condivisa, mentre in piazza San Carlo e in via Roma la Uisp anima la giornata con oltre 40 discipline sportive da vedere e provare.

E' invece in programma domani, sabato 21 settembre, l'inaugurazione del tratto di pista ciclabile di via Nizza tra piazza De Amicis e piazza Carducci.