De Agostini, inaugurato giardino Novara

(ANSA) - NOVARA, 20 SET - E' stato inaugurato il Giardino Marco Adolfo Boroli, intitolato al capostipite della famiglia Boroli. L'ha voluto la Fondazione De Agostini per celebrare i primi dieci anni di attività, con l'obiettivo di restituire alla città un'area per tanti anni lasciata in stato di abbandono, dopo un lavoro di riqualificazione e di rigenerazione urbana.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, Roberto Drago e Chiara Boroli, presidente e segretario generale della Fondazione De Agostini. La Fondazione De Agostini ha stipulato un accordo con il Comune di Novara e le associazioni del territorio per un modello di cura e gestione condivisa dell'area. Si tratta del primo patto tra pubblico, privato e associazioni no profit stipulato a Novara, per sancire l'impegno di tutti i soggetti coinvolti in una gestione partecipata del giardino da parte della comunità, al fine di valorizzare spazi di pubblico interesse e attivare forme di cittadinanza attiva.