Crollo teatro Regio, processo a febbraio

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Nel gennaio del 2018 il crollo di una parte della scenografia durante la messa in scena della Turandot al Teatro Regio di Torino ferì due attori. Per quell'episodio la procura ha citato a giudizio l'allora sovrintendente del teatro, Walter Vergnano, e un responsabile dell'allestimento. Il processo comincerà il 19 febbraio. Il pm Vincenzo Pacileo procede per lesioni colpose.

Secondo le indagini fu un problema nell'ancoraggio a determinare il crollo del manufatto della 'Testa di Luna'.