A Novara 7a edizione di ExpoRice

(ANSA) - NOVARA, 20 SET - Il riso, da scoprire attraverso ricette e coinvolgenti attività, protagonista sabato e domenica al Castello di Novara con Exporice, manifestazione organizzata da Agenzia Turistica Locale e Camera di commercio.

"ExpoRice, giunto alla settima edizione, è un appuntamento atteso non solo dai novaresi, ma anche dai numerosi turisti che giungono dalle province limitrofe - commenta Maria Rosa Fagnoni, presidente della Atl di Novara -. Tante le iniziative in programma nei due giorni della kermesse, volte a valorizzare uno dei simboli del nostro territorio, il riso, e le sue molteplici espressioni sia dal punto di vista produttivo che turistico e culturale, in una cornice adatta alle manifestazioni di qualità e di eccellenza come il Castello Visconteo Sforzesco".

Sarà possibile visitare il mercato del riso, comprare prodotti locali e gustare la paniscia preparata in collaborazione con la Pro Loco di Vicolungo. In programma anche lezioni gratuite di cucina e iniziative culturali.