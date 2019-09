Parco Salute:sindaca,piena disponibilità

(ANSA) - TORINO, 19 SET - "Sul Parco della Salute abbiamo parlato nell'incontro con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. C'è una nuova norma che prevede il dibattito pubblico. Il Comune si confronterà con la Regione per capire qual è il percorso per rispettare questa norma e permettere all'investimento di partire". Lo ha spiegato la sindaca di Torno, Chiara Appendino, parlando con i giornalisti a margine dell'incontro sulle assicurazioni organizzato da intesa Sanpaolo.

"L'obiettivo - ha spiegato - è rispettare le norme, costruire un modello che sia vincente e che risponda alle esigenze del dibattito pubblico raccogliendo anche le criticità. Dall'altra parte bisogna rispettare le tempistiche: ci vuole buon senso per trovare equilibrio. Da parte mia piena disponibilità ad andare avanti".