Juve, Pjanic "c'è rabbia per la rimonta"

(ANSA) - TORINO, 19 SET - C'è rabbia alla Juve per la rimonta subita a Madrid allo scoccare del 90'. "Devi essere perfetto, sempre, questa è la Champions League. - è la riflessione di Miralem Pjanic - Dobbiamo essere arrabbiati e trasformare questa rabbia in energia positiva per le prossime partite".

Szczesny vede un bicchiere mezzo pieno, nonostante la beffa del gol di Herrera: . - sottolinea il portiere bianconero - Ora dobbiamo concentrarci sul campionato".

La Juventus giocherà sabato pomeriggio contro il Verona, all'Allianz Stadium.