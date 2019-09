Canelli, doppio evento per spumanti

(ANSA) - ASTI, 18 SET - L'Astigiano celebra le sue celebri bollicine e le 'cattedrali sotterranee' patrimonio Unesco dove nacque il metodo classico dello spumante italiano. Dal 20 al 22 settembre a Canelli si svolgono due manifestazioni in contemporanea, 'Canelli Città del Vino' e 'VinCanta', organizzati dal Comune con l'Enoteca Regionale locale, in cui si alternano iniziative legate all'enogastronomia di qualità del Monferrato, ma anche concerti, rappresentazioni teatrali e dj set.

Sabato, giornata dedicata al Forum nazionale sul metodo classico, si può raggiungere Canelli con il treno storico a vapore, che parte da Torino e si ferma ad Asti, Castagnole Lanze e Nizza Monferrato. Tra le altre iniziative, una 'enopasseggiata' romantica con performance teatrale 'Una Sternìa d'amore… e di vino' lungo la 'via degli innamorati', un sentiero in cui si trovano alcune opere d'arte dedicate alle coppie.