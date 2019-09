Unito con dipendenti bar Campus Einaudi

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Alcune decine di giovani del movimento Studenti Indipendenti hanno manifestato nel cortile del Rettorato dell'Università, in via Po, con i nove lavoratori del bar del Campus Einaudi, per i quali la ditta che aveva l'appalto Ifm ha avviato le procedure di licenziamento. La nuova società che ha vinto la gara, Sodexo, non ha ancora reso noto se riassorbirà i dipendenti del bar. Il Senato Accademico, nell'ultima riunione presieduta dal rettore Gianmaria Ajani, ha approvato una mozione nella quale esprime solidarietà ai lavoratori e auspica "l'incontro tra la ditta vincitrice della gara e i dipendenti coinvolti, con l'eventuale ausilio dei rispettivi rappresentanti sindacali.

Auspica inoltre che le due ditte coinvolte garantiscano la continuità del servizio e dell'occupazione". La mozione è stata inviata alle due aziende e sarà portata al tavolo convocato dall'Ispettorato del lavoro per venerdì 20, al quale anche l'Università parteciperà. (ANSA).