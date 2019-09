Movie Tellers,137 proiezioni su Piemonte

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Per tutto il mese di ottobre 28 cinema piemontesi ospiteranno la rassegna Movie Tellers Narrazioni Cinematografiche, programmazione che punta a presentare una panoramica completa della produzione recente legata al Piemonte. L'iniziativa fa parte del progetto Piemonte Cinema Network ed è una delle attività dell'Associazione Piemonte Movie, che dal 2000 promuove la cinematografia piemontese anche attraverso la creazione di una rete regionale cinematografica permanente in cui trovano spazio film a bassa distribuzione.

La rassegna avrà un'anteprima il 22 settembre al Cinema Massimo di Torino, e proseguirà in tutte le Province, portando il cinema a diretto contatto con gli spettatori grazie alla presenza in sala di autori, protagonisti e professionisti. In cartellone 12 titoli (4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi) legati al territorio regionale. Completano il programma alcune puntate di Viaggio nella valle del Po, un assaggio dell'omaggio che il prossimo Tff dedicherà a Mario Soldati.