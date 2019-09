Poggio, Venaria è fiore all'occhiello

(ANSA) - TORINO, 16 SET - "Venaria è una realtà in grande fermento, uno dei fiori all'occhiello della regione. Una straordinaria dimora storica, che si è affermata a livello europeo come una eccellenza anche nel campo del restauro". Lo ha sottolineato l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte Vittoria Poggio, che ha visitato il complesso della Venaria Reale. Ricevuta da Paola Zini e Guido Curto, presidente e direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, ha visitato la Reggia e parte dei Giardini, ma anche il vicino Centro Conservazione e Restauro.

"E' stata un'occasione importante alla quale tenevamo molto: la Regione Piemonte rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro Consorzio", ha detto Zini. "Il complesso della Venaria rappresenta un polo d'eccellenza culturale e insieme un'attrazione turistica fondamentale per tutto il territorio, con ricadute economiche notevoli che la Regione Piemonte saprà valorizzare ulteriormente", ha aggiunto Curto.