Mosaico amici per ricordare Stefano Leo

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Stefano Leo, ucciso con una coltellata alla gola lo scorso febbraio ai Murazzi di Torino, avrebbe compiuto oggi 34 anni. Amici e familiari hanno scelto di ricordarlo con un mosaico di loro foto che ne creano una di Stefano.

"Oggi è il tuo compleanno e noi siamo qui uniti a mettere insieme i tasselli di un puzzle che rimarrà incompleto perché ne manca uno, perché manchi tu - scrivono - Siamo fatti delle persone che ci hanno voluto bene e che ce ne vogliono. E bisogna dirselo più spesso".

In carcere per l'omicidio c'è Said Mechaquat, 27enne marocchino che alcune settimane dopo il delitto si è consegnato in caserma. Ai carabinieri che lo hanno interrogato ha detto di aver ucciso il giovane perché "sorrideva, ed era troppo felice".