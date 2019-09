Camper si ribalta su A4,tre donne ferite

(ANSA) - VERCELLI, 16 SET - Un camper con tre donne a bordo si è ribaltato questa mattina sull'autostrada A4 tra i caselli di Carisio e Balocco, nel territorio vercellese. Le tre donne , tutte ferite, sono state trasportate con l'ambulanza medicalizzata e l'elisoccorso del 118 negli ospedali di Vercelli e Novara.

I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarle dal mezzo e per mettere in sicurezza alcune bombole di gpl presenti nel camper, oltre ad un piccolo impianto fotovoltaico. Le squadre dei vigili di Vercelli e Santhià sono rimasti a lungo sul luogo dell'incidente per le operazioni di rimozione del camper dalla carreggiata, rimasta chiusa.