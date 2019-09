Altre due giorni a 30 gradi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Ancora due giorni a 30 gradi e oltre, sotto il dominio dell'anticiclone nord-africana, poi, da mercoledì, l'alta pressione cederà, permettendo - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale - "ad aria più fredda in quota di fluire sul nord sul nord Italia".

Le condizioni meteo diventeranno più instabili e mercoledì sono previsti "deboli rovesci a ridosso dei rilievi al mattino.

Successiva intensificazione dei fenomeni con pioggia diffusa e valori localmente moderati o forti a ridosso delle Alpi anche per fenomeni temporaleschi, più probabili tra alto torinese e Verbano. Lo zero termico sarà in calo, fino a 3700 metri.